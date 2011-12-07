В РТ обсудили развитие цифровизации в сфере недвижимости

В ходе его рабочей встречи с Президентом РТ Рустамом Миннихановым и полпредом Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, прошедшей в Доме Правительства РТ, состоялось обсуждение, посвященное развитию цифровизации в сфере недвижимости.

Днем ранее Олег Скуфинский посетил в составе делегации Росреестра Иннополис, где прошло совещание с участием представителей регионов ПФО. Во время мероприятия были продемонстрированы различные разработки, произведенные в субъектах ПФО, включая 4D-модель Татарстана и комплексную систему дистанционного мониторинга хоздеятельности ПФО.

- Региональный опыт в области оцифровки пространственных данных особенно важен, поскольку именно субъекты владеют детальной информацией о своих территориях, - прокомментировал Олег Скуфинский. - По предложению председателя правительства Михаила Мишустина, которое было озвучено 9 июля, мы планируем детально изучить работу региональных команд из Республики Татарстан, Нижегородской и Самарской областей. Создание качественного сервиса в интересах людей, бизнеса и государства, повышение эффективности вовлечения земли в оборот - важная и приоритетная задача, которая стоит перед Росреестром.