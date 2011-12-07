В РТ увеличился объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу

В Татарстане увеличился объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Как сообщила пресс-служба национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ России, объем средств увеличился на 18,5% — до 14,5 млрд рублей, а общее количество счетов эскроу в республике за месяц выросло на 18,9%.

Сами эскроу-счета предполагают собой сервис для безопасных расчетов между участниками долевого строительства и застройщиками. Такой механизм финансирования направлен на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», где с июля прошлого года продавать квартиры в строящихся домах застройщики могут только так. А в случае банкротства стройфирмы у каждого дольщика будет возможность вернуть вложенные деньги.

Сообщается, что более чем на 36,1 млрд рублей заключили с застройщиками 51 кредитный договор восемь уполномоченных банков Татарстана. По словам управляющего отделением банка Марата Шарифуллина, «на начало июля было „раскрыто“ 213 счетов на 773,3 млн рублей», позволяющие застройщику получать доступ к деньгам после подписания акта о вводе дома в эксплуатацию.