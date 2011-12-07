В Татарстане за два года планируют устранить все очереди в ясли

В Татарстане за два года планируют устранить очереди в ясельные группы, сообщает пресс-служба минобразования РТ.

В республике построят 49 объектов и перепрофилируют 2 группы. На эти цели потратят 5,5 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей — средства федерального бюджета, остальная сумма — средства республиканского бюджета, уточнили в ведомстве.

Данные меры поспособствуют увеличению численности воспитанников муниципальных и государственных детсадов до 26 527 тыс. детей.

Все работы будут проводиться в рамках национального проекта «Демография».