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В Татарстане за два года планируют устранить все очереди в ясли

На строительство 49 новых детсадов и перепрофилирования двух групп планируют потратить 5,5 млрд рублей.

В Татарстане за два года планируют устранить очереди в ясельные группы, сообщает пресс-служба минобразования РТ.

В республике построят 49 объектов и перепрофилируют 2 группы. На эти цели потратят 5,5 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей — средства федерального бюджета, остальная сумма — средства республиканского бюджета, уточнили в ведомстве.

Данные меры поспособствуют увеличению численности воспитанников муниципальных и государственных детсадов до 26 527 тыс. детей.

Все работы будут проводиться в рамках национального проекта «Демография».

КВ
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