За сутки в РТ выявили 33 новых случая заболевания COVID-19

По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию 29.07.2020 10:45 часов дня зарегистрировано 828 990 подтвержденных случаев заболевания.

Всего в Татарстане с заражением коронавирусной инфекцией зафиксировано 5 534 пациента. Прирост за последние сутки составил 33 новых случая. Среди выздоровевших 4 472 человека, 36 из них были выписаны накануне.

По словам замначальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, за сутки специалисты провели 4 тыс. 838 тестов на COVID-19.