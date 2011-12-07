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За сутки в РТ выявили 33 новых случая заболевания COVID-19

Всего в республике зафиксировано 5 534 заразившихся пациента.

По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию 29.07.2020 10:45 часов дня зарегистрировано 828 990 подтвержденных случаев заболевания.

Всего в Татарстане с заражением коронавирусной инфекцией зафиксировано 5 534 пациента. Прирост за последние сутки составил 33 новых случая. Среди выздоровевших 4 472 человека, 36 из них были выписаны накануне.

По словам замначальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, за сутки специалисты провели 4 тыс. 838 тестов на COVID-19. 

КВ
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