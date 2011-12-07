Жаворонков призвал татарстанцев старше 65 лет лишний раз никуда не выходить

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков призвал татарстанцев старше 65 лет ради сохранения своего здоровья не покидать дом без острой необходимости. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

На брифинге в Кабмине РТ начальник Управления здравоохранения Казани подчеркнул, что жесткие правила и рекомендации по сохранению здоровья это две разные вещи. Определенные меры, по его словам, необходимы, чтобы уберечь родственников. Поэтому жителям республики старше 65 лет настоятельно советуют лишний раз никуда не выходить.

При этом сообщается, что с 1 октября в Татарстане стартует Декада пожилых людей, где власти муниципалитетов готовят для них культурные и спортивные мероприятия.