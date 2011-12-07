Численность дикого лося в Татарстане за десять лет увеличилась вдвое

В Татарстане численность дикого лося к 2021 году увеличилась вдвое. Если в 2011 году их популяция составляла 5,6 тыс. особей, то в 2021 она выросла до 12,1 тыс. животных, сообщают в пресс-службе госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

Специалисты говорят, что этому поспособствовала четко выстроенная охотоведческая деятельность как со стороны охотников, так и со стороны ведомства.

Для лосей в лесах Татарстана сейчас организованы благоприятные условия обитания, поэтому у большей доли самок наблюдаются два теленка.

Сотрудниками госкомитета ежегодно проводятся работы по прикорму лосей в охотничьих угодьях республики.

Ранее сообщалось, что Госкомитет РТ по биоресурсам объявил о начале сезона охоты на лисицу, волка и лося. Сезон охоты на лисицу, волка и корсака продлится до 28 февраля 2022 года.