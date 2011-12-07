Сотрудники ГИБДД Набережных Челнов устроят массовую проверку водителей

В Набережных Челнах сотрудники ГИБДД совместно с участковыми уполномоченными полиции 30 сентября проведут массовую проверку водителей на соблюдения правил дорожного движения и эксплуатации автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции Челнов «Челнинским ведомостям».

Проверка будет проведена в целях профилактики. У водителей будут проверять буквально все: от правильности установки регистрационных знаков до тонировки, а также наличие страховки, водительских прав и др.

Ранее сообщалось, что 22 сентября ГИБДД проведет в Казани рейд «Уступи дорогу». Автоинспекторы проверят водителей, которые не пропускают автомобили «скорой помощи» с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. За нарушение будет назначен штраф от 3 до 5 тыс. рублей.