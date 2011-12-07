Врачи Татарстана констатировали 136 случаев смерти от COVID-19

В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, с внебольничной пневмонией и признаками на коронавирусную инфекцию были госпитализированы мужчина и женщина в возрасте 72 и 93 лет соответственно. У одного пациента имелись хронические заболевания, у другого – обострение сердечно-сосудистого. Это ухудшило состояние татарстанцев. Оба они скончались.

Всего на 29 ноября в республике зарегистрировали 136 случаев смерти от COVID-19.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что прирост COVID-19 за сутки составил 87 новых случаев заражения.