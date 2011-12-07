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Заключение о соответствии выдали еще двум детским садам Казани

Оба дошкольных учреждения рассчитаны на 340 мест.

Новые детские сады Казани получили положительное заключение Госстройнадзора РТ о соответствии требованиям проектной документации.

Известно, что оба дошкольных учреждения, рассчитанных на 340 мест в каждом, построены в рамках национального проекта «Демография». Одно из них расположено по улице Серова-Баруди, в второе — в селе Константиновка (ЖК «Светлая долина»).

«В зданиях оборудованы игровые и спальные комнаты, музыкальные и физкультурные залы, методические и медицинские кабинеты, а также вспомогательные и технические помещения», — сообщил и. о. начальника ведомства Ильфарт Сафиуллин.

Инспекторы провели мониторинг дошкольного учреждения на соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, выполнение строительно-монтажных работ, монтажу инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории.

КВ
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