Заключение о соответствии выдали еще двум детским садам Казани

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Новые детские сады Казани получили положительное заключение Госстройнадзора РТ о соответствии требованиям проектной документации.
Известно, что оба дошкольных учреждения, рассчитанных на 340 мест в каждом, построены в рамках национального проекта «Демография». Одно из них расположено по улице Серова-Баруди, в второе — в селе Константиновка (ЖК «Светлая долина»).
«В зданиях оборудованы игровые и спальные комнаты, музыкальные и физкультурные залы, методические и медицинские кабинеты, а также вспомогательные и технические помещения», — сообщил и. о. начальника ведомства Ильфарт Сафиуллин.
Инспекторы провели мониторинг дошкольного учреждения на соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, выполнение строительно-монтажных работ, монтажу инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории.