Роспотребнадзор выявил нарушения во всех проверенных кафе Татарстана

В крупных городах Татарстана была проведена проверка кафе и ресторанов на соблюдение антикоронавирусных мер. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

По словам Авдониной, в этом году было решено проверить не только казанские заведения, но и кафе и рестораны других крупных городов республики. В список вошли Нижнекамск, Челны, Зеленодольск и Альметьевск. В результате проверки, из 23 выбранных заведений во всех были выявлены нарушения. Спектр нарушений оказался велик - это несоблюдение социальной дистанции, полная посадка в зале, отсутствие антисептиков для гостей, и т. д.

Роспотребнадзор уже передал материалы в суд. Девяти заведениям уже вынесен приговор о приостановлении деятельности на срок от 20 до 90 суток. Ведётся работа над остальными материалами.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах за нарушение санитарных правил была прекращена деятельность пяти кафе. Заведения не смогут обслуживать клиентов от 20 до 40 дней.