В Татарстане на нацпроект «Здравоохранение» направят 2,5 млрд рублей

В этом году на национальный проект «Здравоохранение» в Татарстане потратят 2,5 млрд рублей. Выделенные средства распределят на семь региональных проектов.

Так, в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (1,1 млрд руб.), в этом году откроется Центр детской онкологии и гематологии в Казани.

Сейчас работа по строительству центра находится на стадии завершения. Также на региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (317 млн руб.) направятся средства для закупки специального диагностического оборудования для больных онкологическими заболеваниями.

На остальные региональные проекты направят следующие суммы: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — 507 млн руб; «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» — 365 млн руб; «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» — 133 млн руб; «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» — 115 млн руб.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в текущем году на реализацию национальных проектов в Татарстане выделят 21,9 млрд рублей. Средства будут распределены на создание и развитие комфортной среды, а также на строительство и экологию.