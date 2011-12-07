Врачи РТ подтвердили еще 39 случаев заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 30 апреля текущего года зарегистрировано 20 456 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 39 новых случаев. Всего выздоровел 17 523 пациента, в том числе 217 за прошедшую неделю. Прививку от коронавируса сделали 249 244 человека, вторую дозу препарата из них получили — 157 081.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Татарстане зафиксировали еще 4 случая заражения британским штаммом коронавируса.