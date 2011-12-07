Заполняемость детских летних лагерей в Татарстане будет увеличена до 75%

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов сообщил, сколько детей смогут отдохнуть этим летом в детских лагерях Татарстана. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Летом 2020 года в Роспотребнадзоре по РТ разрешили занять лишь половину мест. Однако даже при таком количестве очагов распространения коронавируса выявлено не было. Напротив, по словам министра, Татарстан стал одним из немногих регионов страны, не отказавшихся от летней оздоровительной кампании.

Всего в детских лагерях в прошлом году отдохнули порядка 140 тыс. детей. В этом году заполняемость в них планируют увеличить до 75%.