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Более 86 млн рублей потратят на создание двух образовательных центров для учителей Татарстана

Центры будут созданы в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование».

В Минобрнауки РТ рассказали об открытии двух новых образовательных центров для повышения квалификации учителей и педагогов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, центры будут созданы в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» и национального проекта «Образование». Они поспособствуют вовлечению учителей Татарстана в национальную систему профессионального роста работников образования. На эти цели из федерального бюджета и бюджета республики выделили 86,4 млн рублей. 

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