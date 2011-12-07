Более 86 млн рублей потратят на создание двух образовательных центров для учителей Татарстана

В Минобрнауки РТ рассказали об открытии двух новых образовательных центров для повышения квалификации учителей и педагогов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, центры будут созданы в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» и национального проекта «Образование». Они поспособствуют вовлечению учителей Татарстана в национальную систему профессионального роста работников образования. На эти цели из федерального бюджета и бюджета республики выделили 86,4 млн рублей.