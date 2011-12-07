Минарет мечети в Атнинском районе РТ украсили полумесяцем

Сегодня, 30 июля, в преддверии праздника Курбан-байрам в Атнинском районе РТ минарет мечети украсили полумесяцем.

Установили символ на одной из старейших мечетей Татарстана в селе Нижняя Береске. Известно, что здание было построено в 1769 году. Здание является уникальным памятником культовой архитектуры. Однако в советское время в храме работал клуб, от чего минарет мечети был разрушен, а своды молельного зала и венчающий карниз основного здания утрачены.

Поэтому сейчас на объекте ведутся реставрационные работы. Специалистам удалось воссоздать гипсовую лепнину декора, украшавшего когда-то молельный зал.

Кроме того, как сообщила архитектор проекта Светлана Алаева, на объекте укреплен фундамент здания во избежание дальнейшего «уплывания» мечети по склону, поскольку она расположена на сложном рельефе с внизу находящейся речкой. Также усилены несущие конструкции, воссозданы утраченные участки кирпичной кладки, выполнен демонтаж входной группы и пристроя советского периода.

Отмечается, что помощь в ее восстановлении оказали Фонд поддержки развития культуры при Президенте РТ, Совхоз им. Ленина Атнинского района республики и местные жители.