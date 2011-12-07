Несколько больниц Татарстана перейдут на плановый режим работы

Первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев рассказал о переводе нескольких больниц на плановый режим работы. Это связано с уменьшением числа обращений с острыми респираторными заболеваниями, передает ИА «Татар-информ».

На пресс-конференции Абашев отметил, что во всех госпиталях республики сейчас фиксируется динамичное снижение количества обращений татарстанцев с острыми респираторными вирусными инфекциями. Он надеется, что такой спад, несмотря на предстоящий осенний сезон подъема заболеваемости, продолжится.

На данный момент готовятся мероприятия по переводу больниц в плановый профилактический режим.