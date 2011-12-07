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Синоптики: 31 июля в Татарстане вновь пройдут грозы и град

Порывы ветра местами достигнут 19-24 м/с.

В Татарстане ожидаются грозы, град и шквалистый ветер 31 июля, предупредили синоптики из Гидрометцентра РТ.

Непогода прогнозируется на день и вечер пятницы. Усиления ветра достигнут 19-24 м/с.

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