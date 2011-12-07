Ситуация с коронавирусом в РТ является стабильной

Ситуация с COVID-19 в Татарстане остается стабильной. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции, прошедшей сегодня в ИА «Татар-информ».

— За прошедшие сутки было зарегистрировано 35 новых случаев заражения COVID-19, — рассказала Авдонина. — Всего, по состоянию на 30 июля, в республике зафиксировано 5569 фактов инфицирования коронавирусом.

К слову, в течение последних 24 часов проведено 5060 исследований на COVID-19. Санитарно-карантинный контроль в аэропортах, открытых для международных сообщений, продолжается. Всего за минувшие сутки в Казани было досмотрено 35 рейсов.

Согласно утверждению Авдониной, остаются под медицинским наблюдением 1026 человек, имевших контакты с больными и лицами с подозрением на коронавирус. А также 34 человека, вернувшиеся из-за рубежа.