В Челнах в августе откроют мототрассу мирового уровня

В Набережных Челнах 8 и 9 августа пройдет торжественное открытие мототрассы мирового уровня. В эти же дни на трассе проведут этап чемпионата России ПФО и первенство ДСТК «Наиком Экстрим Мотокросс», сообщают организаторы.

Призовой фонд гонок составит 1,81 млн рублей, выигрыш в каждом классе составит 30-200 тыс. рублей. Всего запланировано 12 заездов.

В сообщении уточняется, что в церемонии открытия мототрассы будет участвовать Дмитрий Губерниев.

Трасса находится возле села Азьмушкино.