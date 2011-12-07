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В Челнах в августе откроют мототрассу мирового уровня

8 и 9 августа на мототрассе пройдет этап чемпионата России ПФО и первенство ДСТК «Наиком Экстрим Мотокросс».

В Набережных Челнах 8 и 9 августа пройдет торжественное открытие мототрассы мирового уровня. В эти же дни на трассе проведут этап чемпионата России ПФО и первенство ДСТК «Наиком Экстрим Мотокросс», сообщают организаторы.

Призовой фонд гонок составит 1,81 млн рублей, выигрыш в каждом классе составит 30-200 тыс. рублей. Всего запланировано 12 заездов.

В сообщении уточняется, что в церемонии открытия мототрассы будет участвовать Дмитрий Губерниев.

Трасса находится возле села Азьмушкино.

КВ
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