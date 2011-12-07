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В Татарстане 1 сентября распахнутся двери 8 новых школ

В текущем 2020 году в Республике Татарстане откроются 13 новых школ. 8 из них будут готовы принять школьников уже 1 сентября, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Так, например, своя школа появится у жителей ЖК «Усадьба Царево» Пестречинского района республики. 

Две огромные школы — на 1224 места каждая начнут действовать в Казани — на улице Назиба Жиганова и улице Бондаренко. 

Помимо строительства новых образовательных учреждений, в Татарстане продолжается и реконструкция уже имеющихся — так, например, обновляется школа № 165 в Ново-Савиновском районе Казани.

В целом по Республике Татарстан в течение 2010–2019 годов возведено 62 новых школы, обеспечившие учебными местами 28,5 тыс. татарстанских детей.

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