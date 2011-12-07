В Татарстане 1 сентября распахнутся двери 8 новых школ

Так, например, своя школа появится у жителей ЖК «Усадьба Царево» Пестречинского района республики.

Две огромные школы — на 1224 места каждая начнут действовать в Казани — на улице Назиба Жиганова и улице Бондаренко.

Помимо строительства новых образовательных учреждений, в Татарстане продолжается и реконструкция уже имеющихся — так, например, обновляется школа № 165 в Ново-Савиновском районе Казани.

В целом по Республике Татарстан в течение 2010–2019 годов возведено 62 новых школы, обеспечившие учебными местами 28,5 тыс. татарстанских детей.