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В Татарстане новых случаев заболевания COVID-19 среди медиков не выявлено

Все выздоровевшие доктора находятся на работе и хорошо себя чувствуют.

В Татарстане не зарегистрировано новых случаев заражения медперсонала коронавирусом, сообщил первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Ряд работников госпиталей находятся в плановых отпусках — мы уже имеем возможность отпустить их в отпуска. К середине августа готовится к открытию один из стационаров, и инфекционная больница в полном объеме будет работать по инфекционному профилю. Номерные больницы по республике вновь начнут открываться», — отметил он.

Кроме того. Абашев уточнил, что все врачи, которые вышли на работу после выздоровления. Прекрасно себя чувствуют. 

КВ
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