В Татарстане в этом году в 42 сельских школах обновят материально-техническую базу, сообщили в пресс-службе минобрнауки РТ.

До 2022 года планируется технические переоснащение еще 161 школы. На данные цели выделено 46,9 млн рублей, из которых 38 млн — из федерального, 8,9 млн — из регионального бюджета.

Помимо сельских школ, техническое переоснащение в этом году ожидает две школы, реализующие адаптивные образовательные программы. До 2024 года планируется обновить материально-техническую базу еще 20 таких объектов.

На реализацию работ выделено 15,6 млн рублей, из которых 12,6 млн — средства федерального бюджета, 3 млн — средства регионального бюджета.

Работы проводятся по региональному проекту «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование».