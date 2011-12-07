Все проекты Татарстана на получение грантов Президента России успешно прошли конкурсный отбор

От Республики Татарстан на конкурсный отбор заявлено 130 проектов и все они успешно прошли основной этап конкурса, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

52 проекта татарстанских НКО ориентированы на социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан, 43 — на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, 35 проектов призваны помочь в сфере охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни.

По завершению экспертизы представленных проектов будут определены победители конкурса, им вручат гранты на реализацию своих программ. Старт работы лучших проектов, поощренных грантами, запланирован на 1 сентября текущего года.