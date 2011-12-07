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Все проекты Татарстана на получение грантов Президента России успешно прошли конкурсный отбор

В России стартовала экспертиза проектов некоммерческих организаций, подавших заявки на получение грантов Президента России. На финансовую поддержку могут рассчитывать более 3700 проектов со всей России.

От Республики Татарстан на конкурсный отбор заявлено 130 проектов и все они успешно прошли основной этап конкурса, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

52 проекта татарстанских НКО ориентированы на социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан, 43 — на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, 35 проектов призваны помочь в сфере охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни. 

По завершению экспертизы представленных проектов будут определены победители конкурса, им вручат гранты на реализацию своих программ. Старт работы лучших проектов, поощренных грантами, запланирован на 1 сентября текущего года. 

КВ
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