В Татарстане зарегистрировано 25 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них один — завозной, 24 — контактные. Пять человек госпитализировано, остальныке получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

Восемь заболевших — представители возрастной категории от 30 до 50 лет, по шесть человек — из категорий от 50 до 60 и от 60 до 70 лет, троим — от 18 до 30 лет, одному — нет 18 лет, одному — от 70 до 80 лет.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Казани — 13, четыре случая — в Зеленодольском районе, по два случая — в Высокогорском и Сабинском районах, по одному случаю — в Набережных Челнах, Аксубаевском, Альметьевском и Нижнекамском районах.

По данным на 30 сентября в Татарстане 7230 человек заразились COVID-19, из них выздоровело 6092 человека, (+27 за минувшие сутки). Всего в республике зафиксировано 76 смертей (+2 за сутки).