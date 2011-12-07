Пять предприятий Татарстана попали в список крупнейших российских компаний Forbes

Пять предприятий Татарстана попали в ТОП-200 крупнейших компаний России по версии Forbes. Все предприятия в период пандемии уронили свои позиции.

По данным издания, в список вошли «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «ТрансТехСервис», ТАИФ-НК.

«Татнефть» в этом списке спустилась с пятой строчки на седьмую. Выручка компании в этом году понизилась почти на 23%.

В прошлом году «Нижнекамскнефтехим» был на 53 месте, сейчас предприятие занимает 67 место. Самым серьезным падением отметилась ТАИФ-НК, которая спустилась на 71 строчку в рейтинге. В прошлом году фирма занимала 41 место.

В нынешнем рейтинге фирма «ТрансТехСервис» занимает 130 место, спустившись на 10 позиций вниз, а «Казаньоргсинтез» — на 168-м месте.