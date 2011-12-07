За 2020 год татарстанцы оформили более 100 тыс. ипотек

В 2020 году татарстанцы оформили 100 тыс. ипотек, из которых 1 тыс. ипотек оформлены по сельской госпрограмме (1% от общего числа), сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

«Всего Росреестром Татарстана с начала текущего года зарегистрировано более 800 тыс. прав на объекты недвижимости, поставлено на кадастровый учет около 82 тыс. Зарегистрировано более 19 тыс. договоров участия в долевом строительстве; более 100 тыс. ипотек», — уточняется в сообщении.

Всего с начала года Росреестр РТ отработал более 1 млн заявлений на учет и регистрацию прав на недвижимость. Одну пятую часть от общего количества заявлений подано в электронном виде.