В прошедшем году в РТ закрыли шесть уголовных дел по финансовым пирамидам

Глава МВД по РТ Артем Хохорин доложил о возбуждении в 2020 году шести уголовных дел, из-за которых пострадало свыше трех тысяч человек.

На заседании итоговой коллегии ведомства он упомянул о самом масштабном уголовном деле республики. В ноябре минувшего года свой приговор выслушали организаторы финансовой пирамиды «РОСТ».

По словам Хохорина, из-за действий организации пострадало свыше трех тысяч человек - ущерб их составил более 1,5 млрд рублей.

Поэтому лидер «РОСТа» Андрей Макаров получил самое максимальное наказание в виде лишения свободы в колонии особого режима сроком на 13,5 лет.