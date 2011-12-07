В Татарстане проведут открытый урок по кибербезопасности.

1 июня в Международный день защиты детей состоится всероссийский открытый Урок по кибербезопасности.

Совещание пройдет в формате видеоконференции. Эксперты в сфере цифровых технологий обсудят с директорами школ актуальные проблемы, связанные с тем, что дети все больше время проводят в виртуальной среде. Специалисты поделятся правилами безопасности, которые необходимо соблюдать в интернете, чтобы не стать жертвой кибермошенников.

Кстати, по данным МВД России, с начала 2020 года в нашей стране количество киберпреступлений выросло почти на 84%.

Организаторы Урока по кибербезопасности — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Онлайн-трансляция видеоконференции начнется 1 июня в 11.00 на сайте проекта урокцифры.рф.