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В Высокогорском районе РТ в ледовом дворце «Биектау» отремонтировали освещение

Установка нового освещения позволила сократить максимальное потребление электроэнергии.

В Высокогорском районе РТ в ледовом дворце «Бектау» отремонтировали освещение, сообщили в пресс-службе минспорта РТ.

«В рамках энергосервисного контракта были проведены работы по замене системы освещения зала. На объекте произведена замена существующих неэффективных световых приборов на энергоэффективные, с применением устройств автоматизации управления освещением», — уточнили в ведомстве.

Также на объекте установили 5 основных режимов, позволяющих подбирать освещение в зависимости от тренировок, соревнований и массовых катаний, а также режим средней освещенности площадки.

Новое освещение позволит сократить потребление электроэнергии, так как теперь электроэнергии тратится в два раза меньше, чем до проведения работ.  

КВ
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