За сутки в Татарстане выявили 52 новых случая заболевания COVID-19

По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию 31.05.2020 10:35 часов дня зарегистрировано 405 843 подтвержденных случаев заболевания.

Всего в Татарстане с заражением коронавирусной инфекцией зафиксировано 3 194 пациентов. Прирост за последние сутки составил 52 новых случая, 20 из них госпитализировали. Так в заболеванию подверглись 20 челнинцев, 18 казанцев, 6 нижнекамцев, и несколько единичных случаев в Камско-Устьинском, Нурлатском, Пестречинском, Тукаевском и Чистопольском районах.

В зоне риска заболевания по-прежнему находятся возрастные группы от 30 до 50 и от 50 до 60. В этот раз по 19 новых случаев заболевания в каждой. По шестеро в группах от 60 до 70 и от 70 до 80 лет. Также заражению подверглись двое из группы от 18 до 30 лет. Среди выздоровевших 2 616 человек, 31 из них выписались накануне. Десять татарстанцев скончались.



