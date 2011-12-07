Глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова сообщила официальные цифры по безработице в Татарстане. С начала марта текущего года их выросло на 43,4 тысячи человек, сообщает ИА «Татар-информ».

Как заявила Зарипова, по большей части потеряли работу те сотрудники сфер деятельности, что вошли в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Так, по ее словам, 22% потерявших работу в марте составляют работники торговли, 14% - работники сферы услуг, гостиниц и предприятий общепита. 5% составили работники отрасли транспортировки, а 4% - работники финансовых и страховых организаций. В основном, возраст безработных в регионе пришелся на 35+ лет.

Исходя из данных, приведенных министром, в республиканских центрах занятости населения еженедельно трудоустраивается до 430—450 человек. Так, в них с начала текущего года число зарегистрированных достигло 55,7 тыс. человек.