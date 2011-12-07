Глава Минтруда РТ: ожидать возвращение Татарстана к докризисному уровню безработицы можно к концу 2020 года

Глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова отметила снижение темпов прироста по безработице. Об этом передает пресс-служба исполкома.

По словам министра, рынок вакансий увеличивается с каждым днем. На предприятиях Татарстана на данный момент около 40 тысяч свободных мест. 42% вакансий приходится на производство, 13% — на строительство, по 6% — на консалдинг и транспорт и по 4% — на образование и здравоохранение.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как Зарипова рассказала об актуальных вакансиях для лиц, оставшихся без работы. Она сообщила, что в республике открыты вакансии в отрасли транспорта, строительства и розничной торговли.

С марта через биржу труда работу нашли более 9,5 тыс. человек. Но несмотря на положительные показатели, ситуация остается напряженной. Ожидать возвращение Татарстана к докризисному уровню безработицы можно к концу текущего года.

Наиболее востребованными профессиями на рынке труда остаются монтажник, бетонщик, арматурщик, каменщик, водитель автомобиля, штукатур, полицейский, кондуктор, повар, уборщик и другие.