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МВД по РТ: в республике уничтожено 13 тонн конопли и 19 кг мака

Также изъяли более 11,7 кг наркотических средств растительного происхождения.

Полиция Татарстана в ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2020» обнаружила запрещенные посевы с растениями, содержащими наркотические средства. Об этом передает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что по итогам первого этапа оперативно-профилактической операции полицейские обнаружили в республике шесть посевов, запрещенных к выращиванию растений. Речь идет о 13 тоннах конопли и 19 кг мака. Кроме того, за это время изъяли еще 8,7 кг маковой соломы и 3 кг марихуаны.

В результате профилактических работ стражи порядка задержали и возбудили уголовные дела на 37 граждан за незаконный оборот наркотиков растительного происхождения. 

КВ
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