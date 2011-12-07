В Буинске к сдаче в августе готовится новый детсад

Подрядчикам предстоит установить вентилируемый фасад, внутри здания идет его отделка, а также монтаж инженерных сетей. Кроме работ по возведению самого детсада, одновременно проходит благоустройство прилегающей территории.

Двухэтажное дошкольное образовательное учреждение рассчитано на прием 260 малышей. После открытия это будет самый большой в районе детский сад: здесь будет функционировать 14 групп. Для них предусмотрены игровые и физкультурные площадки, музыкальный зал.

Срок сдачи нового детсада запланирован на август 2020 года, уточняет подробности пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан.