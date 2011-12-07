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В РТ планируется автомагистраль Шали — Бавлы

Дорога будет выходить на будущую трассу М12 Москва — Казань.

Миндортранс РТ начал рассматривать вопрос строительства автомагистрали Шали — Бавлы, на которую выйдет будущая трасса М12 Москва — Казань. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Как рассказала пресс-служба ведомства, на данный момент в республике продумывается ход строительно-дорожных работ для М12 в составе международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». А именно создание дороги, связующей трассы М7 и М5. Это, по сообщению Миндортранса РТ, «даст возможность эффективно использовать транзитный потенциал региона и существенно сократить пробег транспорта по маршрутам Центр — Сибирь и Центр — Средняя Азия».

Строительство автомагистрали Шали — Бавлы протяженностью 299 км ведется участками. Известно, что на эти цели из средств частного инвестора и федерального и республиканского бюджетов затрачено более 39 млрд рублей. 

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