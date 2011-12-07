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В РТ зафиксировано 33 новых случая заражения COVID-19

Среди выздоровевших 4 499 человек. 

В Татарстане по состоянию на 31 июля текущего года зарегистрировано 5 602 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 33 новых случая. На данный момент 6 татарстанцев доставили в больницу, остальные 27 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 4 499 человек, 27 из них выписали накануне.

Основным очагом заражения в республике стала Казань – в столице на данный момент зафиксировано 18 случаев заражения COVID-19, четверо из Набережных Челнов, по двое из Альметьевского, Лаишевского и Кайбицкого районов, и по одному из Нижнекамского, Верхнеуслонского, Балтасинского, Верхнеуслонского, Елабужского и Рыбно-Слободского райнов.

КВ
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