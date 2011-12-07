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В Татарстане изменился размер прожиточного минимума

Для работающих граждан эта сумма будет равна 10 294 рублям.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановления об изменении прожиточного минимума и минимального потребительского бюджета в республике. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Татарстана.

В виду нового постановления, размер прожиточного минимума во II квартале 2020 года теперь составляет 9 668 рублей. Для работающих граждан эта сумма будет равна 10 294 рублям, для пенсионеров — 7 889 рублям, для детей — 9 713 рублям.

Что касается минимального потребительского бюджета, Кабмин РТ утвердил новую сумму в 16 513 рублей. 

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