В Татарстане разрабатывают программу по развитию глэмпингов

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал о возможном создании глэмпингов в республике. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что сейчас Госкомитет РТ по туризму ищет потенциальных инвесторов, которые хотели бы создавать места для отдыха в шатрах и комфортных палатках.

Также в России планируется запустить конкурс на выдачу грантов на создание кемпингов.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Голубое озеро и гора Лобач могут получить финансирование на создание комфортабельных кластеров. Туристско-рекреационные комплексы «Высокогорский» и «Камское Устье» претендуют на звание лучших мест для экотуризма в стране.