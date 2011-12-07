За июнь в Татарстане процентный показатель собираемости платежей за ЖКУ составил 104%

В Татарстане в прошлом месяце показатель собираемости за жилищно-коммунальные услуги составил 104%. В прошлом году показатель собираемости платежей за первое полугодие был меньше на 1,4%, чем показатель текущего года, рассказал первый замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов на совещании в Доме Правительства.

Совещание по видеоконференции провел Президент РТ Рустам Минниханов.

По словам Фролова, задолженность за полгода по электроэнергии жилищно-коммунального комплекса составила 73 млн рублей. Сейчас этот показатель составил 26 млн рублей.

К предстоящему отопительному сезону спортивные объекты республики готовы на на 62%, объекты соцзащиты – на 57%. Также к отопительному сезону готовы 55% объектов культуры, 50% медучреждений и 46% объектов образования.

В 76% многоквартирных домов проведена промывка и опрессовка централизованных систем теплоснабжения.