Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

За июнь в Татарстане процентный показатель собираемости платежей за ЖКУ составил 104%

Собираемость платежей за первое полугодие 2021 года повысилась на 1,4%, относительно аналогичного периода прошлого года.

В Татарстане в прошлом месяце показатель собираемости за жилищно-коммунальные услуги составил 104%. В прошлом году показатель собираемости платежей за первое полугодие был меньше на 1,4%, чем показатель текущего года, рассказал первый замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов на совещании в Доме Правительства.

Совещание по видеоконференции провел Президент РТ Рустам Минниханов.

По словам Фролова, задолженность за полгода по электроэнергии жилищно-коммунального комплекса составила 73 млн рублей. Сейчас этот показатель составил 26 млн рублей.

К предстоящему отопительному сезону спортивные объекты республики готовы на на 62%, объекты соцзащиты – на 57%. Также к отопительному сезону готовы 55% объектов культуры, 50% медучреждений и 46% объектов образования.

В 76% многоквартирных домов проведена промывка и опрессовка централизованных систем теплоснабжения.

КВ
Лента новостей