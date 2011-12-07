Какая погода ждет казанцев в Новый год

- Нам в этом году очень везло, - заметил Тимур Аухадеев. - Зима оказалась теплой, температурные аномалии были существенными. Отрицательные аномалии наблюдались только в июне и нынешнем декабре.

Ученый отметил, что для первого месяца зимы нормальной средней температурой воздуха является 8,5°С ниже нуля, в то время как в этом году она оказалась на 2,5°С ниже.

- Осадки также не давали поводов для особых опасений, - рассказал Тимур Аухадеев. - В мае и июне был избыток осадков, причем существенный, при этом не было затяжных периодов без дождей.

Он заметил, что в последние десятилетия в Казани летом осадков становится меньше, а зимой - больше.

Юрий Переведенцев рассказал, что до сегодняшнего дня влияние на погоду оказывал антициклон, наблюдалась достаточно морозная погода с температурой ниже климатической нормы и с повышенным атмосферным давлением. Теперь погода меняется.

По словам ученого, Казань окажется в так называемой демаркационной полосе - между сибирским антициклоном и атлантическим циклоном. 30 и 31 декабря ожидается небольшое количество снега, но 1 января осадки прекратятся, чтобы возобновиться 2 и 3 января. Ожидается несильный ветер - 4 - 6 м/с.

Максимальная дневная температура 31 декабря и 1 января составит -6°С, а 2 и 3 января воздух прогреется до -4°С.

- С повышением температуры опустится атмосферное давление, - объяснил Юрий Переведенцев. - Конечно, это комфортная погода.