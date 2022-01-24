Президент Татарстана поздравил молодежь с Днем российского студенчества

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил молодежь с Днем российского студенчества.

«В Татарстане этот праздник объединяет более 140 тысяч студентов. Мы гордимся нашей молодежью — талантливой, амбициозной, с активной жизненной позицией», — сказал Рустам Минниханов.

Также Президент РТ добавил, что сегодня Татарстан лидирует по целому ряду направлений в области образования и подготовки высококвалифицированных кадров.

«Искренне верю, что вы продолжите лучшие традиции научных школ своих вузов, внесете достойный вклад в развитие нашей страны», — подытожил Минниханов.