 Президент Татарстана поздравил молодежь с Днем российского студенчества
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Президент Татарстана поздравил молодежь с Днем российского студенчества

Республика на сегодняшний день лидирует в области образования и подготовки высококвалифицированных кадров. 

Республика
24 января 2022  08:00
Автор:
Карина Кострулева

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил молодежь с Днем российского студенчества. 

«В Татарстане этот праздник объединяет более 140 тысяч студентов. Мы гордимся нашей молодежью — талантливой, амбициозной, с активной жизненной позицией», — сказал Рустам Минниханов. 

Также Президент РТ добавил, что сегодня Татарстан лидирует по целому ряду направлений в области образования и подготовки высококвалифицированных кадров.

«Искренне верю, что вы продолжите лучшие традиции научных школ своих вузов, внесете достойный вклад в развитие нашей страны», — подытожил Минниханов.

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