Раис РТ обсудил с главой автогиганта Chery сотрудничество с республикой

В Казани прошла встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с одним из основателей и руководителем крупнейшей китайской автомобильной компании Chery Инь Тунъюэ. Компания г-на Иня входит в топ-20 автопроизводителей мира и является лидером по экспорту автомобилей из Китая. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Chery — это не просто сборочный завод, а полноценный производитель, который сам разрабатывает, конструирует и производит машины. Компания выпускает весь спектр автомобилей — от классических бензиновых до гибридов и современных электрокаров.

На встрече обсуждались перспективы промышленного и технологического сотрудничества между компанией, Россией и в частности — с Республикой Татарстан. Chery уже хорошо известна российским покупателям и является одним из самых популярных китайских брендов на нашем рынке.

Итогом переговоров может стать развитие новых совместных проектов в автопроме Татарстана.