Система оплаты проезда по лицу FacePay будет введена в казанском метро 30 августа

Первоначально планировалось запустить ее в тестовом режиме с 1 апреля и перейти на полноценное использование 1 июня. Однако запуск откладывался из-за неопределенности в финансировании, и техническое задание для исполнителей в сфере биометрии было направлено лишь в мае.

Казань станет первопроходцем в рамках проекта Минтранса РФ под названием «Зеленый цифровой коридор пассажира». Этот проект предполагает внедрение системы, которая позволит жителям городов-миллионников использовать общественный транспорт, опираясь на цифровые профили, основанные на биометрических данных.

Оборудование и программное обеспечение для FacePay будет поставлено татарстанской IT-компанией Inoface, известной своей работой в области распознавания лиц для таких организаций, как Ак Барс Банк и Гознак. Устройства Inoface начали устанавливать на станции метро, начиная с «Козьей Слободы» осенью 2022 года, и теперь их монтаж продолжается на станциях «Кремлевская», «Площадь Тукая», «Суконная слобода» и других.