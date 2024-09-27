Следком России взял на контроль избиение школьницы в Татарстане

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Республика
27 сентября 2024  08:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Ситуация с избиением школьницы взята под контроль центрального аппарата Следственного комитета России.  Видеозапись, выложенная в социальных сетях, вызла широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как мальчик наносит пострадавшей удары по голове, душит и таскает за волосы.

Напомним, что драка произошла из-за спора за игрушку, который вылился в словесную перебранку между детьми и в итоге перешел в физическое столкновение. В этот момент рядом находился учитель начальных классов.

По словам матери пострадавшей, учитель вовремя не отреагировал на происходящее. В результате избиения девочке потребовалась госпитализация, у нее диагностировали сотрясение мозга.

В связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Ход расследования уголовного дела поставлен на личный контроль руководителя следственного управления по Республике Татарстан Владимира Липского. О промежуточных результатах будет доложено председателю СК России Александру Бастрыкину.

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