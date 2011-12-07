О досрочной пенсии для многодетных родителей, воспитывающих ребенка-инвалида

Как ответила главный специалист-эксперт клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Алсу Хабибуллина, в России общеустановленный пенсионный возраст составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Действующим законодательством Российской Федерации сохраняется право на досрочное назначение страховой пенсии по старости отдельным категориям граждан.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховая пенсия по старости может быть назначена ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста одному из родителей инвалида с детства, воспитавшего его до достижения им возраста 8 лет, а именно: мужчинам, достигшим возраста 55 лет; женщинам — 50 лет.

В то же время женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, имеют право на получение досрочной страховой пенсии по старости по достижении возраста 50 лет. Право на досрочное назначение страховой пенсии по указанному основанию предоставлено только матерям. Многодетные отцы данным правом воспользоваться не могут.

При этом во всех вышеуказанных случаях досрочная страховая пенсия по старости может быть назначена женщине при наличии не менее 15 лет страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 30, мужчине — не менее 20 лет страхового стажа и величины ИПК не менее 30.

Таким образом, одновременно с супругом воспользоваться своим правом на досрочное назначение страховой пенсии как родитель, воспитавший инвалида с детства до 8 лет, вы не можете. В вашем случае досрочная страховая пенсия по данному основанию может быть назначена только одному из вас: либо вам по достижении возраста 50 лет, либо вашему супругу в 55 лет.

Однако вы можете по достижении возраста 50 лет обратиться за установлением досрочной страховой пенсии как женщина, родившая и воспитавшая до 8-летнего возраста пятерых детей, а ваш супруг по достижении возраста 55 лет — как отец, воспитавший инвалида с детства до 8-летнего возраста.