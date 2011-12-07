Компенсационная выплата по уходу: вопросы и ответы

На самые часто задаваемые вопросы отвечает заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Луиза Сафиуллина.

— С чего надо начать, чтобы оформить уход за нетрудоспособным гражданином? Куда обращаться и какие документы собирать?

— Здесь все просто. Соответствующее заявление можно подать не выходя из дома в электронном виде через портал госуслуг.

Одновременно подаются два заявления: одно — от имени ухаживающего лица о назначении ежемесячной компенсационной выплаты в размере 1200 рублей и второе — от имени пенсионера о согласии на осуществление ухода.

При личном обращении при себе иметь паспорт как пенсионера, так и ухаживающего лица. Если ухаживающий является студентом, тогда необходимо предоставить справку с места учебы.

— Должен ли ухаживающий человек проживать совместно с пенсионером?

— Нет, не обязательно. Неработающий трудоспособный гражданин может осуществлять уход за нетрудоспособным гражданином независимо от их совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи.

— А самозанятые могут оформить уход за нетрудоспособным гражданином?

— Если гражданин, осуществляющий уход, зарегистрирован в качестве самозанятого, но при этом не вступил в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, то право на оформление по уходу за нетрудоспособным гражданином он имеет.

— А если ухаживающий трудоустроился. Тогда как быть?

— Сообщить о своем трудоустройстве гражданин обязан самостоятельно в территориальный орган ПФР в течение 5 дней, непосредственно в управление или подать обращение на сайте Пенсионного фонда. Там же, после того как трудовая деятельность прекратится, можно подать заявление на новое назначение ежемесячной компенсационной выплаты по уходу.