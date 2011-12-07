Когда педагоги и медики смогут досрочно выходить на пенсию?

В управлении Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани пояснили, что с 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 №350-ФЗ срок выхода на пенсию для педагогических, медицинских и творческих работников изменится. Право на досрочную страховую пенсию по старости они будут приобретать не в год выработки необходимого специального стажа, а через 5 лет после этого с учетом переходного периода.Увеличение требований к продолжительности специального стажа для данной категории работников в новом законе не предусмотрено. Вместе с тем исходя из общего увеличения возраста выхода на пенсию для педагогических, медицинских и творческих работников срок обращения за досрочной пенсией будет постепенно увеличиваться.Сейчас для обращения за назначением досрочной пенсии им необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. С 1 января 2019 года срок выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и периода отсрочки обращения за ней. Таким образом, год, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж, фиксируется, а назначить досрочную пенсию можно будет по истечении определенного срока.Срок выхода на досрочную пенсию будет увеличиваться не сразу на 5 лет, а постепенно. Так, например, если необходимый педагогический стаж выработан в 2019 году, то срок обращения за назначением пенсии будет отсрочен на полгода, если в 2020 году - на полтора года, если в 2021 году - на три года, если в 2022 году - на четыре года. С 2023 года и далее период отсрочки после выработки специального стажа составит 5 лет.