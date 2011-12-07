Соцзащита. Если работал с 16 лет

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, с 1 января 2019 года некоторым категориям граждан предоставлены новые льготы по досрочному выходу на пенсию. Одна из них - назначение пенсии на два года раньше людям с большим стажем: женщинам со стажем 37 лет и мужчинам со стажем 42 года. Выйти на пенсию они смогут за два года до нового пенсионного возраста с учетом переходных положений, но не ранее 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

С учетом того, что вы 1962 года рождения, пенсия в соответствии с переходным периодом вам должна быть назначена в 2026 году в возрасте 64 лет. Однако если вы выработаете стаж 42 года, то сможете обратиться за пенсией уже в 2024 году, когда вам исполнится 62 года.