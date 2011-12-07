Как и где получить справку о размере пенсии

Как ответила начальник управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Гузель Сафина, справку о размере пенсии можно получить в день обращения в любом территориальном органе ПФР, а также в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Также вы можете воспользоваться сервисом предварительного заказа справки по телефону «горячей линии» 279-27-27 либо через интернет-сайт Отделения ПФР по РТ www.pfrf.ru. Справки оформляются в течение одного рабочего дня, выдаются без очереди при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Для входа в личный кабинет на сайте ПФР требуется подтвержденная учетная запись на портале государственных и муниципальных услуг РФ www.gosuslugi.ru. Создать ее вы можете самостоятельно, зарегистрировавшись на сайте, и после успешной проверки ваших документов и смены статуса учетной записи с «Упрощенная» на «Стандартная» необходимо ее подтвердить. Это можно сделать, не выходя из дома, в личном кабинете «Сбербанк Онлайн», «Почта Банк» или «Тинькофф Банк» либо обратившись лично с паспортом в любое ближайшее управление ПФР или многофункциональный центр (МФЦ). В случае возникновения каких-либо затруднений с регистрацией или подтверждением учетной записи на портале www.gosuslugi.ru вы можете обратиться в любое управление ПФР или МФЦ, имея при себе паспорт.