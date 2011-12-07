Как оформить пенсию, если приехал из бывшей советской республики

Уважаемый Александр Евгеньевич! Специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани ответили, что для подачи заявления на страховую пенсию по старости в Российской Федерации гражданину, прибывшему из стран, ранее входивших в состав СССР, необходимо представить следующие документы:

— паспорт гражданина РФ либо вид на жительство в России с регистрацией по месту жительства в Российской Федерации и иностранный (национальный) паспорт;

— трудовую книжку;

— справки, выданные согласно архивным документам, о периодах работы, не отраженных в трудовой книжке, или уточняющие записи в трудовой книжке, в том числе подтверждающие право на льготную (досрочную) пенсию;

— свидетельство о заключении брака либо справка из загса или решение суда — представляется при необходимости подтверждения изменения фамилии, имени или отчества;

— справку предприятия (или архивного органа) о заработной плате за любые 60 месяцев работы подряд за период до 1 января 2002 года;

— справку о переименовании учреждения, если наименование учреждения, выдавшего справку о заработке за 60 месяцев, не совпадает с наименованием учреждения по трудовой книжке;

— свидетельства о рождении детей;

— диплом об учебе;

— справку пенсионного органа страны по прежнему месту жительства о дате прекращения выплаты пенсии и пенсионное дело, назначенное в государстве по месту прежнего жительства (если справка и пенсионное дело при выезде гражданину не выданы, запрос об их высылке направляет управление ПФР по месту регистрации в РФ — наименование пенсионного органа государства и его адрес сообщает пенсионер);

— справку компетентного органа по месту прежнего жительства об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное обеспечение или социальное страхование за период работы после 1.01.2002 до увольнения (выезда из страны), для отдельных государств — после 01.01.1991.